В России диагностировали коронавирус у 25 273 человек

15 авг. 11:59

В России за последние 24 часа выявили 25 273 случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки выписаны по выздоровлению 15 410 человек, умерли – 53. Общее число заражения COVID-19 в России на данный момент составляет 18 907 231. Справились с болезнью 18 151 487 жителей страны, скончались – 383 178.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Москве – 5734, Санкт-Петербурге – 3782, Московской области – 1597, Иркутской области – 598, Свердловской области – 559, Самарской области – 550, Воронежской области – 517, Краснодарском крае – 461, Красноярском крае - 461, Нижегородской области – 446.

На Северном Кавказе лидером по приросту инфицированных COVID-19 за сутки является Дагестан. За последние 24 часа коронавирус диагностировали у 148 жителей региона. В Кабардино-Балкарии выявили 100 случаев заражения, в Северной Осетии – 59, в Ставропольском крае – 43, в Чечне – 26, в Карачаево-Черкесии – 25, в Ингушетии – 7.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 590 млн, из них более 6,4 млн человек скончались.