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Казахстан готов признать талибов, но при одном условии

Казахстан готов признать талибов, но при одном условии

Казахстан готов рассмотреть вопрос признания власти запрещенного в РФ движения "Талибан" в Афганистане, но только после решения Совета Безопасности ООН, сообщает пресс-служба МИД республики.

"Исходим из позиции, что новые власти Афганистана могут быть признаны только после соответствующего решения Совета Безопасности ООН", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что после прихода талибов к власти Афганистан посещали с рабочим визитом официальных лиц Казахстана для решения вопросов об оказании гуманитарной помощи и возобновлении торгово-экономических связей.

Вместе с тем в МИД заявили, что посольство в Кабуле работает в штатном режиме, продолжая выдавать визы для студентов, бизнесменов, этнических казахов. "Выдаются также выездные визы родственникам находящихся в Казахстане и имеющих вид на жительство бывших граждан Афганистана", - добавили в министерстве.

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