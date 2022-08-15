В Грузии началась международная олимпиада по астрономии и астрофизике

15 авг. 11:36

Глава Минобразования и науки Грузии Михаил Чхенкели открыл 15-ю по счету Международную олимпиаду по астрономии и астрофизике (IOAA).

Принимает олимпиаду международный университет Кутаиси (Имерети). Чхенкели поблагодарил организаторов олимпиады и пожелал успехов ее участникам, информирует пресс-служба ведомства.

"Международная олимпиада по астрономии и астрофизике является одним из самых престижных турниров в мире. Ее в этом году принимает центр образования и науки регионального значения – Кутаисский международный университет", – приводит слово министра Sputnik Грузия.

Участниками Олимпиады стали около 250 учеников из 46 стран мира. Мероприятие продлится до 22 августа.