Всероссийский форум "Машук" начал работу в Пятигорске

15 авг. 11:02

В Пятигорске начал работу Всероссийский форум "Машук", где в течение трех очных смен примут участие тысяча человек, еще столько же молодых людей станут участниками цифровой смены.

"Я думаю, энергию, которая есть в „Машуке“, он не теряет. В этом году мы наконец-то перешли в нормальный вариант. <> И сегодня палатки, размещение, обучение — все есть", - приводит слова главы региона губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Он также отметил, что практически все проекты, получившие гранты, на сто процентов реализованы. Вся молодежная политика Ставропольского края руководится выходцами из "Машука". "И так и дальше будет, потому что есть место, где можно реализоваться, показать себя, ты будешь работать и дальше, продолжать то дело, из которого ты сам вырос", - подчеркнул он, добавив, что в планах организаторов – увеличение количества участников форума.