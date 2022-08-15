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В Иране прокомментировали покушение на Рушди

В Иране прокомментировали покушение на Рушди

В нападении на британского писателя Салмана Рушди виноват только он сам и те, кто его поддерживал, заявил представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.

"В ситуации с покушением мы не считаем кого-то виновным или достойным порицания, кроме него самого и его сторонников", - сказал он на пресс-конференции.

Далее дипломат отметил, что никто не имеет права обвинять Иран в покушении на писателя.

Напомним, что утром 12 августа неизвестный набросился на Рушди с ножом на сцене образовательного центра на западе штата Нью-Йорк. Писателя подключили к аппарату ИВЛ. Сообщалось, что из-за полученных травм Рушди может лишиться глаза.

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