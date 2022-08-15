В Иране прокомментировали покушение на Рушди

В нападении на британского писателя Салмана Рушди виноват только он сам и те, кто его поддерживал, заявил представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.
"В ситуации с покушением мы не считаем кого-то виновным или достойным порицания, кроме него самого и его сторонников", - сказал он на пресс-конференции.
Далее дипломат отметил, что никто не имеет права обвинять Иран в покушении на писателя.
Напомним, что утром 12 августа неизвестный набросился на Рушди с ножом на сцене образовательного центра на западе штата Нью-Йорк. Писателя подключили к аппарату ИВЛ. Сообщалось, что из-за полученных травм Рушди может лишиться глаза.