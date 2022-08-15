Гендиректор "Сочи" ответил на вопрос о возможном переходе Дзюбы

15 авг. 10:31

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассмеялся в ответ на вопрос о том, интересен ли клубу трансфер экс-форварда "Зенита" Артема Дзюбы.

"Трансферная кампания "Сочи", скорее всего, не завершилась. Думаю, приобретения еще будут. Может ли Дзюба оказаться в "Сочи"? Ха-ха, прекращайте! А другие трансферы, возможно, будут", - цитирует собеседника "РБ Спорт".

Напомним, что в минувшем сезоне на счету Дзюбы 11 голов в 28 матчах, один из которых с пенальти. Также россиянин в свой актив записал семь результативных передач.