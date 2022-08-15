Северный Кавказ ждет "египетская жара"

15 авг. 10:06

В регионах Северного Кавказа в ближайшие дни ожидается жара до 40 градусов, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Также по его словам, из-за дефицита озона в округе будет крайне высокий уровень ультрафиолетового излучения.

"В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах на большей территории 6−7 единиц, а на юге Краснодарского края и Ставрополья – 7−9 единиц, в республиках Северного Кавказа — даже больше 10 единиц", - сказал он в беседе с ТАСС.

Синоптик предупредил, что нахождение на солнце в полуденные часы может негативно сказываться на состоянии здоровья и кожи.

В Ставропольском крае, в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях и в Калмыкии в ближайшие три дня воздух прогреется до 40−43 градусов тепла, что соответствует показатели соответствуют климату в Египте.