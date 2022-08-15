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Кличко призвал киевлян приготовиться к зиме

Кличко призвал киевлян приготовиться к зиме

Киевский мэр Виталий Кличко попросил жителей Киева запастись теплой домашней одеждой перед грядущим отопительным сезоном.

"Прошу каждого подготовить теплую домашнюю одежду, теплые одеяла, потому что не исключаем, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы. Норма – 21 градус, а может быть 19 или 18", - цитирует его РИА Новости.

Он также сообщил о возможных перебоях с электричеством, так как оставшихся запасов мазута в случае отсутствия газа или генератора хватит лишь на короткое время.

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