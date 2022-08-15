Ушел из жизни бард Валерий Мищук

15 авг. 9:54

Сегодня на 72-м году жизни в Москве умер бард-исполнитель Валерий Мищук.

"Мой муж, Валерй Леонидович Мищук <...>, умер только что в московской больнице. Да, мы очень старались. Нет, сделать ничего было нельзя. Очень агрессивная карцинома", - сообщила его жена Елена Карезина.

Валерий Мищук родился в 1951 году в Риге. Учился в театральной студии, затем получил высшее экономической образование в Рижском политехническом институте. В конце 1970-х организовал ансамбль "Домино" и выступал в его составе до 1989 года вместе с братом Вадимом Мищуком. Оба – участники Грушинского фестиваля авторской песни.