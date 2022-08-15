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Иран примет участие в конференции по безопасности в Москве

Иран примет участие в конференции по безопасности в Москве

Представители генштаба ВС Ирана прибыли в Москву для участия в международной конференции по безопасности, сообщает посольство Исламской республики в России.

"Делегация Генерального Штаба Вооруженных Сил Исламской Республики Иран во главе с заместителем-координатном начальника Генерального Штаба бригадным генералом Абдоллахи отправилась с визитом в Москву для участия в работе Московской международной конференции по безопасности", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по прилету в столицу делегацию встретил посол Ирана в России Казем Джалали.

 

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