Иран примет участие в конференции по безопасности в Москве

Представители генштаба ВС Ирана прибыли в Москву для участия в международной конференции по безопасности, сообщает посольство Исламской республики в России.
"Делегация Генерального Штаба Вооруженных Сил Исламской Республики Иран во главе с заместителем-координатном начальника Генерального Штаба бригадным генералом Абдоллахи отправилась с визитом в Москву для участия в работе Московской международной конференции по безопасности", - сказано в сообщении.
Отмечается, что по прилету в столицу делегацию встретил посол Ирана в России Казем Джалали.