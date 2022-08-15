Население Земли официально достигло 8 млрд человек

15 авг. 9:27

Численность населения Земли продолжает расти, превысив 8 млрд человек, сообщает портал Countrymetrics.info, на котором изображен виртуальный счетчик с изображением статистики в режиме реального времени.

Согласно данным, мужчины превосходят по численности женщин на 1%. В рейтинге 20 самых густонаселенных стран Россия расположилась на девятом месте с населением в 146 060 101. Лидирует по-прежнему Китай - 1 456 049 258 человек. В тройку вошли Индии (1 418 972 027 человек) и США (336 583 305 человек).

На сайте также сказано, чаще всего люди умирают от ишемической болезни сердца (около 16%). Также земляне умирают от инсульта и острой инфекции нижних дыхательных путей.