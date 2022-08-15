Синоптик рассказал о погоде в конце лета в РФ

15 авг. 9:21

Финал лета в Центральной России будет благоприятным и стремительного наступления осени опасаться не стоит. Об этом рассказал главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с радио Sputnik.

"В данных на осенние месяцы я вижу достаточно комфортный и благоприятный переход от одного климатического сезона к другому. В этой связи, наверное, и бабье лето будет достаточно длинным. Пока предварительные данные указывают на это", - поделился прогнозом синоптик.

Далее он отметил, что в третьей десятидневке августа ожидается температура около 21°С и осадки на уровне 77 мм, близкие к средним показателям.

Столбики термометров будут подниматься до 21,5°С днем и 12°С ночью, с небольшим превышением. Сильных осадков не прогнозируется.