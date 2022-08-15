Карабах: через эскалации – к миру?

В армяно-азербайджанских отношениях вырисовалась интересная закономерность, в очередной раз проявившая себя после проведенной ВС Азербайджана операции "Возмездие": после каждой новой фазы военного обострения между двумя странами происходят определенные подвижки на дипломатическом треке.

Так, 44-дневная война 2020 года подтолкнула Армению к безоговорочному освобождению семи районов вокруг Карабаха и размещению миротворцев в самом регионе, что в том или ином виде всегда было элементом на любых переговорах по разрешению конфликта. Ноябрьские пограничные столкновения 2021 года завершились Сочинскими договоренностями от 26 ноября 2021 года, когда стороны договорились до конца апреля 2022 года создать двустороннюю комиссию по вопросам делимитации границ между Арменией и Азербайджаном. И вот сейчас, после августовских боестолкновений в Карабахе, которые официальный Баку называет "карательной операцией", Армения в спешном порядке вывела сотни своих военных из региона и согласилась передать Азербайджану до 25 августа город Лачин, а также села Сус и Забух. Впрочем, эти шаги Ереван был обязан предпринять в соответствие с трехсторонним Заявлением от 9 ноября 2020 года, так что речь фактически идет о принуждении к исполнению уже подписанного.

"После операции "Возмездие" из Карабахского региона были выведены сотни армянских военнослужащих. Это говорит о том, что, к сожалению, такие операции действенны. Говорю "к сожалению" потому, что не нужно было доводить до этого. Просто если бы Армения правильно проанализировала наши предупреждения и сделала правильный вывод, то необходимости в этом не было бы. В любом случае, не мы начали первыми. Мы обеспечили поставленные цели, закрепились и будем закрепляться на своей земле", - заявил в интервью государственному телеканалу AzTV президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Будучи прагматиком, он в начале пытается добиться своих целей дипломатическим путем – именно по этой причине Алиев вел безуспешные, порой унизительные для Баку переговоры по Карабаху с момента своего избрания в 2003 до 2020 года. И вовсе не потому, что Алиев – пацифист и сторонник гуманизма – на Кавказе пацифистов в политике не бывает. Таким образом азербайджанский лидер накопил железобетонные аргументы перед международным сообществом, на которые он смог опереться, когда 27 сентября 2020 года отправил свою армию в контрнаступление. И тогда уже Баку лишь оставалось разводить перед международными партнерами руками – вы все свидетели, мы вели переговоры почти 30 лет, но, вы же сами видите, армянский лидер заявляет, что "Карабах – это Армения, и точка", а их министр обороны бредит о "новой войне за новые территории".

Схожие процессы, пусть и в значительно меньшем масштабе, произошли в ноябре 2021 года. Тогда многочисленные призывы Баку к старту процесса определения армяно-азербайджанской границы игнорировались Ереваном, и лишь после тяжелых боев и потерь ряда стратегических высот к Армении пришло осознание необходимости делимитации, после чего Ереван дал добро на формирование соответствующей двусторонней комиссии. Теперь очередь за демилитаризацией Карабаха (точнее, той его части, где расположены российские миротворцы) и Зангезурским коридором. Эти два вопроса Азербайджан ставит перед Арменией все более настойчиво, и в последнем интервью Алиева можно было прочувствовать, что долго терпеть эту ситуацию неопределенности он не намерен.

"Сразу после окончания войны я сказал, что нам нужен мир. Мы должны начать мирные переговоры с Арменией. Пока мы не получили положительного ответа, но надеюсь, получим. Необходимо создать комиссию по делимитации. Они возражали и против этого, в итоге согласились. Нужен Зангезурский коридор, возражали и против этого. В ближайшие недели мы ждем от них маршрут Зангезурского коридора", - заявил Алиев, тем самым дав понять, что времени для окончательного ответа по Зангезуру у Армении осталось в обрез – речь идет о ближайших неделях. Думается, речь идет не только о непосредственно маршруте Зангезурского коридора, но и трактовке армянской стороной его "беспрепятственного функционирования". В зависимости от того, будут ли располагаться армянские КПП в коридоре, будет зависеть и отношение Баку к Лачинской дороге.

Что же касается демилитаризации, то это вопрос более сложный, поскольку Армения будет настаивать, что вывела все свои войска из Карабаха, а к местным вооруженным формированиям она, дескать, никакого отношения не имеет. Однако финансирование "армии обороны" карабахских сепаратистов происходит за счет траншей Еревана, что означает одно – Армения финансирует вооруженное сепаратистское движение на территории Азербайджана, что является прямым актом агрессии. Не вызывает сомнений, что претензии по этому поводу передаются Еревану по военным и дипломатическим каналам. Учтут ли там эти сигналы из Баку, или же решат опять, забыв о военно-политических реалиях региона, их проигнорировать – покажут ближайшие недели. Остается лишь надеяться, что единственно правильные решения будут приняты без очередной эскалации.