Взрыв на рынке в Ереване завершился двумя уголовными делами

15 авг. 5:25

Как сообщили в Следственном комитете Армении, после взрывов на складе пиротехники оптового рынка "Сурмалу" в Ереване были возбуждены два уголовных дела за нарушение правил пожарной безопасности и нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшие по неосторожности смерть человека.

"Сформирована следственная группа, предпринимают меры по выяснению обстоятельств произошедшего. В настоящее время причины взрыва не установлены, предметом следствия станут все возможные версии", - обратили внимание в СК РА.

На данный момент известно о троих погибших в результате взрывов на "Сурмалу" и 61 пострадавшем. При этом 27 человек объявлены пропавшими без вести, включая ребенка и беременную женщину.