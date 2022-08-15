Школьникам Дагестана покажут сериал "Билет в будущее"

15 авг. 2:19

Премьера первого профориентационного сериал "Билет в будущее" состоится осенью в 23 субъектах. Зрители смогут увидеть проект на федеральных каналах, и в странице "Билет в будущее" в ВК, сообщает пресс-служба Минобрнауки Дагестана.



"Чтобы помочь школьникам определиться с выбором будущей профессии, мы решили поговорить с молодежью на, пожалуй, самом популярном сегодня языке – языке сериалов. Героями первого сезона станут люди, которые смогут замотивировать и вдохновить, поделиться своим драйвом и увлечением, зажечь профессиональной харизмой. Пожалуй, сложно найти в одном проекте столько пользы и неравнодушных к своему делу людей", – цитирует пресс-служба члеа Общественной палаты России Ивана Есина.



Героями сериала стали представители медицины, IT, медиа, бизнеса, науки, искусства и другие. Зрителю расскажут о личной историй труда и успеха специалистов разных профессий. Сериал представляет собой полезный и развлекательный контент, который позволит зрителям взглянуть на различные профессии глазами увлеченных и успешных людей.