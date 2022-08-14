Король Малайзии летит в Турцию на неделю

14 авг. 23:16

Как сообщили сегодня в Администрации президента Турции, завтра с недельным визитом в республику прибудет король Малайзии Султан Абдулла Риятуддин Аль-Мустафа Биллах Шах. Это будет первый визит высшего уровня из Малайзии в Турцию в XXI веке.

Малайзийский король прибывает в Анкару по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В президентской Администрации подчеркнули, что в настоящее время отношения двух стран развиваются на основе взаимного доверия и интересов их народов.

Как пишет Анадолу, король Малайзии прибудет в Турцию вместе с королевой Тунку Хаджой Азизой Аминой Маймуной Искандарией.

Напомним, в июле в Турции побывал премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якуб, в ходе его визита было подписано соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.