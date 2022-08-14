"Сочи" позволил "Спартаку" вырваться в лидеры РПЛ

14 авг. 21:59

Сегодня на стадионе "Открытие Банк – Арена" прошел очередной матч пятого утра Мир- Российской премьер-лиги по футболу. Московский клуб "Спартак" у себя дома обыграл кубанский клуб "Сочи" со счетом 3:0.

Благодаря четвертой победе подряд "Спартак" стал лидером турнирной таблицы с 13 очками, обойдя "Зенит" и "ростов" на 2 очка. У "Сочи" в случае победы также был шанс на лидерство, однако после поражения он остался на пятом месте с 9 очками.

Все три гола были забиты во втором хавтайме: на 57-й и 84-й минуте ворота сочинцев поразил Квинси Промес, а на 71-й – Антон Зиньковский.

Далее "Сочи" будет 20 августа принимать у себя "Ростов".