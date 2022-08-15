Обзор СМИ Кавказа 8 - 14 августа

Газета "Дагестанская правда" пишет, что республика может стать поставщиком лития - стратегически важного материала для российской промышленности, в том числе оборонной. Перспективы добычи в республике литиевого сырья были обсуждались в президиуме Российской академии наук с участием ее президента, академика РАН Александра Сергеева и главы Дагестана Сергея Меликова.

В базисных технологиях таких отраслей как термоядерная энергетика, нанофармацевтика, космическое, ракетное, авиационное, микроэлектронное производство, участвует один и тот же основной компонент – литий. Илон Маск несколько лет назад заявил, что готов скупить весь литий в мире, который необходим ему для ускоренного наращивания продаж электромобилей. С развитием технологий ценность этого материала возрастает. С мая 2021 года по май 2022 года цена за тонну лития на Лондонской бирже металлов выросла более чем на 400% и достигла отметки свыше 455 тыс. долларов США. Россия занимает третье место в мире по запасам лития, при этом производя чуть более 1% мирового его объема. Объяснение в том, что себестоимость его добычи высокая. Если в странах Южной Америки, являющиеся экспортерам лития, залежи располагаются близко к поверхности, то в РФ они залегают на больших глубинах.

Как сообщил министр промышленности Дагестана Низам Халилов, в республике есть месторождения лития, самые крупные из которых Южно-Сухокумское, Тарумовское и Берикейское. Их запасы были оценены в 1986 году. Только на месторождении Южно-Сухокумское прогнозный объем производства соединений лития оценивается в 5–6 тыс. тонн в год. Тарумовское месторождение, по словам и. о. директора Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН Руслана Хамизова, входит в пятерку наиболее крупных мировых месторождений гидроминерального сырья. Помимо этого в республике известно не менее еще 60 разведанных месторождений. В них в промышленных концентрациях находятся также карбонат лития, рубидий, стронций, марганец, кальций, пищевая соль. По оценкам специалистов, для запуска производства в промышленных масштабах необходимо от 1,5 до 2 млрд рублей.

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В Кабардино-Балкарии идет капитальный ремонт 23 км трассы Р-217 "Кавказ". Федеральные дорожники ведут работы по расширению до четырех полос двух отрезков: от Малки до Куба-Табы (8 км) и от Аргудана до границы с Северной Осетией (15 км). На объектах задействовано порядка 60 дорожных рабочих и 70 единиц спецтехники, сообщает "Кабардино-Балкарская правда". Среднесуточная интенсивность движения на ремонтируемых участках дороги составляет 35 тыс. автомобилей. Доведение их до четырехполосного движения и разделение встречных потоков позволит повысить уровень транспортной безопасности и пропускную способность маршрутных отрезков. За последние два года до четырех полос движения расширили три участка автодороги Р-217 "Кавказ" общей протяженностью 36 км с разделением встречных потоков автотранспорта. Это отрезки Куба-Таба-Псычох (10 км) и транспортная развязка близ Урвани – выезд из Аргудана (13 км), а также участок под Баксаном (13 км). В оперативном управлении ФКУ Упрдор "Кавказ" в КБР – более 395 км автомобильных дорог общего пользования федерального значения.

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Карачаево-Черкесская газета "День республики" информирует, что председатель правительства КЧР Мурат Аргунов и вице-президент Ростелекома на Юге Сергей Мордасов подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта "Цифровой регион". Партнеры намерены провести анализ информатизации республики и на его основе разработать решения по созданию многоуровневой цифровой инфраструктуры республики. "Для нас ключевыми ориентирами дальнейших преобразований выступают эффективная интеграция в цифровую экономику, повышение туристической привлекательности республики, улучшение качества жизни населения. Возможности, которые сегодня предлагает проект Ростелекома “Цифровой регион”, интересен для нас с точки зрения цифровизации различных отраслей. С подписанием соглашения мы расширим границы цифровизации наших территорий, что позволит улучшить качество жизни граждан", - заявил Аргунов.

С правительством КЧР Ростелеком уже реализовал несколько проектов, направленных на повышение уровня цифровизации. Запущена "Система–112", которая обеспечивает прием и обработку вызовов экстренных оперативных служб. За неполные четыре года сотрудники службы 112 по КЧР обработали более 880 тыс. обращений. На дорогах республики установлена система автоматической фотовидеофиксации. Информация о проезжающем автотранспорте оперативно передается в ГИБДД по защищенным каналам связи в режиме 24/7. Благодаря инфраструктуре визуального контроля, статистика дорожно-транспортных происшествий заметно снизилась. Завершен первый этап внедрения Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) по информированию органов управления, служб гражданской обороны, населения о чрезвычайных ситуациях. К концу года РАСЦО охватит 65% жителей региона. "Реализация “Цифрового региона” в республике ускорит цифровизацию коммунальной сферы и городской среды, здравоохранения, транспорта, местного управления, общественной безопасности. Достигнутые договоренности послужат новым импульсом для дальнейшего развития", – отметил Мордасов.

За последние три года Ростелеком инвестировал в цифровизацию КЧР более 200 млн рублей. Деньги пошли на развитие новых решений, а также на модернизацию существующей инфраструктуры. Сегодня протяженность оптической сети региона составляет свыше тысячи километров. Возможностью доступа в интернет по технологии GPON обеспечено 54% домохозяйств республики.

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Высокие лесистые горы, альпийские луга, глубокие ущелья, обилие родников с необыкновенным вкусом воды, чистый воздух, сказочные по красоте вечерние закаты, звездное ночное небо – все это характеризует красоту одного из живописнейших мест чеченского региона - села Беной. В микротопонимии села можно найти удивительные сведения о жизни и быте племени нартов, религиозных культов доисламского периода вплоть "до каменного века", пишет газета "Вести республики". Но самая большая достопримечательность Беноя это люди, славящиеся своим гостеприимством, веселым добродушным нравом и готовностью прийти на помощь, подчеркивает издание. Не случайно, в чеченском народе сложилась поговорка "Просите о помощи бенойцев". Беной является исторической родиной самого крупного чеченского тейпа и первого президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова. Выходцем из Беноя также являлся знаменитый чеченский полководец XIX века, наиб имама Шамиля, участник Кавказской войны 1817—1864 годов Байсангур Беноевский. Село, хоть и имеет богатую историю, она, к сожалению, пока что мало изучена. Местные жители находят здесь старинные монеты, древнее оружие и другие предметы национальной культуры, возраст которых переваливает за тысячу лет. В былые времена здешние села несколько раз были полностью сожжены. На протяжении веков местных жителей отправляли в ссылки, вытесняли на равнину. Но выжившие бенойцы, несмотря ни на что, возвращались в горы и возрождали родные очаги.

Сегодня на территории района существуют туристические комплексы, благодаря которым, можно окунуться в историю этих мест. Всех желающих отдохнуть от суеты современной жизни и насладиться живописными пейзажами природы, ждет один из них - культурно-этнографический комплекс "Шира-Бена" в стиле национальной традиционной архитектуры. Здесь можно погрузиться в атмосферу чеченской деревни и познакомиться с жизненным укладом бенойцев.

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Художественная выставка, посвященная 100-летию государственности Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи, развернута на базе Северокавказского филиала Государственного музея искусства народов Востока в Майкопе. Она включает более 100 живописных, графических работ, а также произведения декоративно-прикладного искусства 70 авторов – известных художников Адыгеи, КБР, КЧР конца ХХ – начала ХХI веков, сообщает карачаево-черкесская газета "День республики". Проект выставки "Художники Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии: 100 лет государственности субъектов" подготовлен вместе с региональными министерствами культуры и региональными отделениями Союза художников РФ в рамках реализации федерального плана основных мероприятий, связанных с празднованием 100-летия государственности трех субъектов РФ. Выставка будет работать до 15 августа. Вход свободный.