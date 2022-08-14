Казахстан готовится к открытию легальных криптобирж

14 авг. 21:43

В Международном финансовом центре "Астана" в скором времени начнут легальную работу несколько криптобирж, сообщил директор департамента финансовых технологий Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг Ягуб Заманов.

К настоящему моменту лицензии на оказание услуг по управлению криптобиржей получили уже 6 компаний МФЦА.

Большая часть криптобирж, планирующих работать в МФЦА, завершают подготовку к выполнению требований "Правил Пилотного проекта по взаимодействию криптобирж МФЦА с банками второго уровня Казахстана", пишет Тренд. Среди эти условий – контакт с банками для интеграции финансовых систем, обеспечение минимального регуляторного капитала и защиты инвесторов-физлиц.

Данные правила направлены на устойчивость деятельности рынка цифровых активов и снижение рисков. Криптобиржи в Казахстане запрещено использовать для отмывания денег.