В Дагестане проведут экскурсию по военным кораблям

14 авг. 21:29

Жители и гости Махачкалы смогут поучаствовать в экскурсии по ракетному кораблю "Дагестан" и малому артиллерийскому кораблю "Волгодонск". Мероприятия состоятся в рамках военно-технического форума "Армия-2022", рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

Экскурсии будут организованы с 19 по 21 августа. Гости смогут увидеть корабли, познакомятся с бытом моряков.

Всего будут развернуты 10 различных площадок, включая выставку трофейной техники. Также будут представлены БТР-82А, противотанковые средства, стрелковое оружие и водолазная экипировка.