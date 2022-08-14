Саудовская Аравия инвестировала в российские нефтегазовые компании

14 авг. 21:16

Сегодня по официальным каналам была раскрыта причина того, почему Саудовская Аравия, будучи многолетним партнером США на Ближнем Востоке, отказался участвовать в американском санкционном давлении на Россию на глобальном нефтяном рынке.

Как оказалось, все дело в том, что Эр-Рияд вошел в число финансовых участников российской нефтяной промышленности.

Инвестиционная компания саудовского принца Аль-Валида бен Талала Kingdom Holding распространила сегодня сообщение на корпоративных аккаунтах в соцсетях о статистике ее вложений, из которой следует, что с начала года она инвестировала свыше $500 млн в ценные бумаги российских нефтегазодобывающих компаний – "Газпрома", "Роснефти" и "Лукойла".

Уточняется, что еще в феврале Kingdom Holding вложила $365 млн в американские депозитарные расписки "Газпрома".

Еще $52 млн в том же феврале были вложены компанией саудовского принца в глобальные депозитарные расписки "Роснефти".

Наконец, в американские депозитарные расписки "Лукойла" саудовская фирма инвестировала в феврале-марте $109 млн.

О мотивации подобных вложений не сообщается. Тем не менее, можно с уверенностью утверждать, что Саудовской Аравии стало существенно невыгодно предпринимать какие-либо шаги против российского нефтепрома.