Севастополь останется на высоком уровне террористической опасности до осени

14 авг. 20:43

Как сообщили сегодня в правительстве Севастополя, в городе до 29 августа будет сохранен высокий уровень террористической опасности.

"На основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению решением председателя антитеррористической комиссии в Севастополе установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности", - сказано в сообщение городского правительства.

При этом правоохранители и органы исполнительной власти Севастополя будут принимать меры для обеспечения безопасности города.