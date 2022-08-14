Казахстан получил глобальное штормовое предупреждение

14 авг. 20:28

Как сообщили сегодня в Казгидромете, почти всем казахстанским регионам в понедельник объявляется штормовое предупреждение. Вместе с тем в западных областях сохранится жара и чрезвычайная пожароопасность.

Крайне высока вероятность пожаров при неосторожном обращении с огнем в Кызылординской области, северо-восточный ветер будет достигать скорости в 72 км/ч.

То же самое касается и Актюбинской области, причем жара будет достигать 36 градусов в тени. Не менее пожароопасно на юге Западно-Казахстанской области.

На востоке Атырауской области температура воздуха поднимется до 42 градусов, на большой части Мангистауской области – до 40 градусов с повышением во вторник и среду до 43 градусов.

В Алматинской области максимум жары составит 35 градусов, в горных и предгорных районах ветер будет достигать 80 км/ч. В горных районах Жамбылской области пройдет гроза с ветром также 72 км/ч.

При этом в Нур-Султане в понедельник столбик термометра не поднимется выше 22 градусов с похолоданием ночью до 9 градусов. В Алмате между тем жарко до 35 градусов, в Шымкенте – до 38 градусов.