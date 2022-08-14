Турция соболезнует Египту в связи с гибелью 41 человека в Гизе

14 авг. 19:58

МИД Турции выразил сегодня соболезнования властям Египта и египетскому народу в связи с гибелью 41 человека в городе Гиза, где загорелась церковь Абу-Сефейн.

"Анкара сожалеет в связи с сообщениями о гибели и ранении десятков человек в результате пожара в церкви Абу-Сефейн в городе Гиза 14 августа", - сказано в обращении турецких дипломатов.

МИД Турции пожелал скорейшего выздоровления тем, кто пострадал при пожаре.

Напомним, что на момент пожара из-за неполадки в системе кондиционирования в церкви находилось порядка 5 тыс человек. Точное число пострадавших до сих пор неизвестно.