Еще один человек умер из-за взрыва на рынке в Ереване

14 авг. 19:43

Как сообщили сегодня в Минздраве Армении, число погибших в результате взрыва на оптовом рынке "Сурмалу" в Ереване выросло до двух человек.

В ведомстве уточнили, что речь идет не о ком-то из пострадавших – спасатели обнаружили на месте аварии тело мужчины.

"Под завалами здания на рынке "Сурмалу" спасатели нашли еще одно тело. Таким образом, на данный момент известно о двух жертвах", - приводит сообщение Минздрава Армении ТАСС.

Всего на данный момент известно о 60 пострадавших, из них 36 находятся в состоянии средней тяжести.