Ричард Макларен: россиян нужно вернуть в мировой спорт

14 авг. 19:12

Известный расследованиями допинговых нарушений в российском спорте профессор Ричард Макларен заявил сегодня, что россиян необходимо вернуть в мировой спорт. Он подчеркнул, что требование МОК не допускать граждан России и Беларуси к международных соревнованиям является несправедливым.

"То, как с ними обращаются, несправедливо. Спортсмены не начинали конфликт и не несут ответственность за его ход. Это две веские причины, чтобы позволить им снова участвовать (в соревнованиях)", – приводит его слова Sportschau.

В связи с этим он призвал Спортивный арбитражный суд (CAS), рассматривающий иски российских спортивных федераций, одобрить возвращение россиян на международные соревнования.

"Пока длится конфликт, международное спортивное сообщество не изменит принятого им решения. Но если CAS примет решение в пользу спортсменов, ассоциации будут вынуждены разрешить им снова участвовать в соревнованиях", - подчеркнул Ричард Макларен.