Афганцам станет проще мигрировать в Иран

14 авг. 18:58

Как сообщили сегодня во временном правительстве Афганистана, созданном запрещенным в России движением "Талибан", и.о. главы МИД Амир Хан Моттаки провел встречу с послом Ирана в Кабуле Бахадуром Аминяном.

На встрече обсуждалось упрощение визового режима Ирана для афганцев, причем Аминян сообщил, что Тегеран намерен ускорить процесс выдачи виз гражданам Афганистана.

В свою очередь, Моттаки обратился к властям Ирана с просьбой о помощи мигрирующим афганцам в трудоустройстве и об открытии более свободного въезда граждан Афганистана в иранские провинции для заработков.