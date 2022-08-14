Узбекистан научится у Сингапура бороться с пробками на дорогах

14 авг. 18:44

Узбекистан и Сингапур договорились развивать сотрудничество в сфере транспорта.

Решение принято в рамках встречи заместитель министра транспорта Узбекистана Абдусамада Муминова с послом Сингапура в республике Зулкифли бин Бахаруддином.

Стороны обменялись мнениями по налаживанию сотрудничества в сфере изучения передового опыта Сингапура в следующих областях: общественный транспорт, ликвидация пробок, регулирование работы такси, управление аэропортами.

По словам посла, Сингапур станет стратегическим партнером Узбекистана в этом направлении и окажет практическую помощь.