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Узбекистан научится у Сингапура бороться с пробками на дорогах

Узбекистан научится у Сингапура бороться с пробками на дорогах

Узбекистан и Сингапур договорились развивать сотрудничество в сфере транспорта.

Решение принято в рамках встречи заместитель министра транспорта Узбекистана Абдусамада Муминова с послом Сингапура в республике Зулкифли бин Бахаруддином. 

Стороны обменялись мнениями по налаживанию сотрудничества в сфере изучения передового опыта Сингапура в следующих областях: общественный транспорт, ликвидация пробок, регулирование работы такси, управление аэропортами. 

По словам посла, Сингапур станет стратегическим партнером Узбекистана в этом направлении и окажет практическую помощь. 

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