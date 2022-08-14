Азербайджанские грации вновь стали чемпионками V Исламских игр в Конье

14 авг. 18:28

Сегодня в рамках V Игр исламской солидарности в Конье прошли финалы упражнений художественной гимнастики.

В групповых упражнениях с тремя лентами и двумя мячами азербайджанская команда в составе Дарьи Сорокиной, Камиллы Алиевой, Ляман Алимурадовой, Гюллю Агаларзаде, Елизаветы Лузан и Зейнаб Гумматовов завоевала "золото".

В упражнениях с пятью обручами команда граций Азербайджана взяла "серебро".

Напомним, ранее сегодня состоялись финалы индивидуальных упражнений, где азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала две золотых медали – в упражнениях с лентой и упражнениях с булавами.