Премьер-министр Дагестана открыл этнический фестиваль "Тархо" в Ахвахском районе

14 авг. 17:58

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов принял сегодня участие в открытии фестиваля этнической культуры "Тархо" на лесной поляне в селе Арчо Ахвахского района республики.

"На этой же площадке состоялся 20-й традиционный праздник "Певцы съезжаются в Ахвах", который много лет собирает участников и гостей с разных муниципальных образований Республики Дагестан", - сказано в сообщении пресс-службы Абдулмуслимова.

На площадке фестиваля выстроены шатры сельских подворий, в которых посетители "Тархо" могут осмотреть старинную утварь, выставки промыслов и произведений художников Ахвахского района, а также отведать национальной кухни.

"Уникальная культура Дагестана – это богатство всей России и всего мира. Ахвахский район – один из уникальных районов нашей республики, здесь чтут и бережно хранят, передавая из поколения в поколение свои обряды и обычаи, народные промыслы и ремесла", - подчеркнул премьер-министр Дагестана.