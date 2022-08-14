Зохра Агамирова завоевала для Азербайджана еще два "золота" Исламских игр в Конье

14 авг. 17:42

Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова стала сегодня чемпионкой V Игр исламской солидарности в Конье во второй и третий раз.

После "бронзы" в упражнениях с мячом и "серебра" в упражнениях с обручем Зохра Агамирова стала лучшей в упражнениях с булавами и в упражнениях с лентой.

Напомним, накануне она стала чемпионкой V Исламиады в командном первенстве многоборья по художественной гимнастике

Гимнастка Илона Зейналова заняла четвертое место как в упражнениях с булавами, так и в упражнениях с лентой.