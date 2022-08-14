В Ереване остановлено метро

14 авг. 17:29

Как сообщили сегодня в Ереванском метрополитене, работа метро в Ереване приостановлена из-за звонка "телефонных террористов", сообщивших о минировании сразу всех станций.

"Как и в предыдущий раз, поступило сообщение, что бомбы заложены на всех станциях метро. В настоящее время ведется работа по эвакуации пассажиров. Метрополитен не действует", - приводит Спутник-Армения сообщение пресс-секретаря Ереванского метрополитена Татев Хачатрян.

Напомним, что предыдущий звонок о минировании всех станций метро Еревана был совершен 2 августа. Тогда сообщение оказалось ложным.