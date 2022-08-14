"Ахмат" переиграл на выезде "Химки"

14 авг. 16:54

В Московской области только что закончился матч 5-го тура чемпионата России по футболу между местными "Химками" и грозненским "Ахматом". Победу со счетом 2:1 одержала чеченская команда.

Голами в составе "Ахмата" отметились Александр Трошечкин (14-я минута), Антон Швец (43-я) и Артем Тимофеев (90+3). У "Химок" единственный мяч на 61-й минуте забил Александр Ломовицкий.

На данный момент "Ахмат" с 8 очками занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Химки" находятся на 9-м месте, в активе команды 7 очков.