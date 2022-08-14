Французские СМИ: Турция стала "троянским конем" России в НАТО

14 авг. 16:44

Аналитика последствий сближения России и Турции для политики Запада была опубликована во французской газете Courrier international. Авторы охарактеризовали Анкару как "троянского коня" Москвы в НАТО, за счет связей с которым Россия блокирует направленные против нее инициативы Альянса.

"Объем торговли между Анкарой и Москвой резко вырос за последние месяцы, что является признаком значительной транзитной активности, помогающей России уклоняться от санкций", - прежде всего отмечается в публикации.

Две страны не останавливаются на этом. Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган достигли договоренности о продвижении платежной системы "МИР" на турецкой территории для упрощения ведения бизнеса российским компаниям.

Courrier international подчеркивает, что Россия и Турция намерены значительно укрепить экономические контакты ко взаимной выгоде, и это помешает Западу вести санкционную войну против Москвы.