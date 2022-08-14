Пятеро конгрессменов США прилетели на Тайвань

14 авг. 16:29

Сегодня группа американских конгрессменов во главе с сенатором Эдом Марки прибыла на Тайвань спустя всего неделю после скандального визита на китайский остров спикера Сената Нэнси Пелоси.

В программе их визита, не согласованного с властями Китая – встречи с тайваньскими чиновниками для переговоров по сотрудничеству США и Тай ваня.

"Вице-министр иностранных дел Юй Далэй тепло поприветствовал давнего друга Тайваня сенатора Марки и его межпартийную делегацию", - сообщили дипломаты Тайваня в соцсетях.

О визите конгрессменов ранее сообщало де-факто посольство США на Тайване – Американский институт. Пятеро представителей Конгресса посещают Тайвань в рамках турне по странам Индо-Тихоокеанского региона.