Грузия предупреждена о риске лесных пожаров

14 авг. 16:14

Как заявили сегодня в Национальном агентстве окружающей среды Грузии, на территории республики сложилась крайне пожароопасная ситуация в лисах из-за жары.

Как пишет Спутник-Грузия, до 19 августа на грузинской земле продержится жаркая погода, до +39 в тени. Именно из-за этого жителям Грузии необходимо быть очень осторожными с огнем вблизи лесных массивов и соблюдать все нормы пожарной безопасности на отдыхе в лесу.

Также грузинские спасатели подчеркнули, что завтра на территории Грузии будет очень сильных ветер в горах, что может привести к катастрофическим последствиям в случае возникновения пожара в лесу.

Обо всех возгораниях в лесах необходимо немедленно сообщать по номеру 112.