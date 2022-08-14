В Алматы появятся многоярусные парковки

14 авг. 15:59

В Алматы рассмотрят программу по строительству многоярусных парковок, об этом на встрече с жителями рассказал аким города Ерболат Досаев.

По словам Досаева, в Алматы достаточно парковок, их владельцам будет предложено поднять парковки в несколько этажей, чтобы в десять раз увеличить вместимость.

"До конца года планируем презентовать программу по строительству многоярусных парковок по городу Алматы. Это позволит частично освободить дворы. В 2023 году начнем работу с частными инвесторами", – заверил аким горожан.