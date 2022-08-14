Лапид пообещал наказать всех, кто вредит гражданам Израиля

14 авг. 15:33

Премьер-министр Израиля Яир Лапид пообещал наказывать по всей строгости закона тех, кто наносит вред израильским гражданам. Об этом он заявил, открывая сегодня заседание кабинета министров.

"Сегодня утром террорист сдался израильской полиции и в настоящее время находится под следствием. В ходе совещания, которое я провел сегодня с министром внутренней безопасности, генеральным инспектором и командующим Иерусалимским округом полиции, было отмечено, что речь идет о террористе-одиночке, жителе города, имеющем криминальное прошлое", - цитирует Лапида ТАСС.

Израильский премьер отметил, что те, кто наносят вред гражданам Израиля, нигде не скроются.

Напомним, в ночь на воскресенье мужчина открыл огонь по автобусу, ехавшему по дороге, которая ведет к Стене Плача, а также на парковке рядом с гробницей царя Давида. В результате теракта получили ранения восемь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.