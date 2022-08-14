Азербайджанские военнослужащие прибыли в Иран

14 авг. 15:12

В Иран для участия в конкурсе "Снайперский рубеж" прибыли военнослужащие армии Азербайджана. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства обороны Азербайджана.

Представители команд-участниц ознакомились с территорией проведения соревнований. Военнослужащим были даны инструкции, а личному составу рассказали о правилах безопасности, особенностях и условиях проведения состязаний.

Конкурс "Снайперский рубеж" пройдет в иранском городе Йезд в рамках "Армейских международных игр-2022". В нем будут участвовать команды из Азербайджана, России, Беларуси, Китая, Ирана, Узбекистана и Зимбабве.