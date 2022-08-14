Азербайджанские гимнасты завоевали "золото" Исламиады в Турции

14 авг. 14:54

Азербайджанские гимнасты Владимир Долматов и Медина Мустафаева стали обладателями золотой медали в аэробной гимнастике в соревнованиях смешанных пар на V Играх исламской солидарности в Турции.

Ранее сегодня Долматов завоевал награду высшей пробы в индивидуальной программе по аэробной гимнастике среди мужчин, а Мустафаевой досталось серебряная медаль в индивидуальной программе среди женщин.

Напомним, V Игры исламской солидарности проходят в турецком городе Конья, они продлятся до 18 августа. В Исламиаде принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества.