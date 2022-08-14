СМИ: Запад раздражен отношениями России и Турции

14 авг. 14:34

Западные страны раздражены сотрудничеством президентом России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом пишет газета New York Times.

По данным издания, вызовы сблизили российского и турецкого лидеров как никогда ранее, и на сегодняшний день это партнерство является взаимовыгодным.

New York Times отмечает, что отношения президентов Росси и Турции не нравятся союзникам Эрдогана по НАТО, поскольку Анкара отказалась поддерживать западные санкции против России и ищет способы работать с российскими банками, которые оказались под санкциями.

"Отношения (РФ и Турции – прим.ред.) вызывают большое раздражение у союзников Эрдогана по НАТО, так как он создает значительную брешь в дамбе санкций, которую из-за всех сил пытается создать Запад", - сказано в материале.

Напомним, 5 августа в Сочи состоялась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры обсудили двусторонние отношения России и Турции, затронули вопросы сотрудничества, эффективности работы механизма вывоза зерна из украинских портов, а также положения дел в Сирии и на Украине.