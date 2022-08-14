Студенты из регионов РФ отдохнут в Дагестане по программе студтуризма

14 авг. 14:17

Дагестанский государственный университет стал участником программы молодежного и студенческого туризма, сообщает вуза.

Целью программы является формирование единого пространства для культурного, профессионального и личностного развития молодежи России. Запуск проекта был осуществлен в 2021 году и призван развивать внутренний студенческий туризм в России.

Программа предназначена для студентов, аспирантов или молодых ученых до 35 лет, победителей, активистов конкурсов или участников программ платформы "Россия – страна возможностей", а также молодых специалистов до 35 лет.

Организаторы заявили, что желающие путешествовать в составе группы или самостоятельно смогут выбрать следующие направления: научно-популярное, профориентационное и культурно-познавательное.