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Студенты из регионов РФ отдохнут в Дагестане по программе студтуризма

Студенты из регионов РФ отдохнут в Дагестане по программе студтуризма

Дагестанский государственный университет стал участником программы молодежного и студенческого туризма, сообщает вуза.

Целью программы является формирование единого пространства для культурного, профессионального и личностного развития молодежи России. Запуск проекта был осуществлен в 2021 году и призван развивать внутренний студенческий туризм в России.

Программа предназначена для студентов, аспирантов или молодых ученых до 35 лет, победителей, активистов конкурсов или участников программ платформы "Россия – страна возможностей", а также молодых специалистов до 35 лет.

Организаторы заявили, что желающие путешествовать в составе группы или самостоятельно смогут выбрать следующие направления: научно-популярное, профориентационное и культурно-познавательное.

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