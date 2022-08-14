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На востоке Турции ликвидировали трех членов РПК

На востоке Турции ликвидировали трех членов РПК

В турецкой провинции Агры, расположенной на востоке страны, уничтожены три члена "Рабочей партии Курдистана" (РПК). Об этом сообщили в МВД Турции.

В ведомстве отметили, что боевики были нейтрализованы в зоне проведения антитеррористической операции Eren Abluka-10. Двое из них находились в списках особо опасных преступников, разыскиваемых по линии турецкого МВД.

В операции участвовал спецназ жандармерии. Также были задействованы беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и авиация, передает агентство Anadolu.

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