В метро Москвы раздают воду из-за жары

14 авг. 13:54

В Москве в связи с жарой раздают бесплатно воду на восьми станциях метро. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Получить бесплатную бутылку воды можно на следующих станциях: Багратионовская; Выхино; Кутузовская; Пионерская; Студенческая; Технопарк; Фили; Филевский Парк.

В заявлении также подчеркивается, что список станций при необходимости будет скорректирован.

Ранее сообщалось, что температура воздуха на выходных в Москве будет на 4-5 градусов выше нормы. Согласно прогнозу синоптиков, воздух в столице 13 и 14 августа прогреется до плюс 32 градусов.