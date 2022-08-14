Летевший из Москвы в Анталью самолет экстренно приземлился в Сочи

14 авг. 13:19

В Сочи совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Москва – Анталья. Об этом сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта.

Экипаж воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Сочи из-за ухудшения состояния здоровья пассажира 1972 года рождения.

" Борт прибыл в аэропорт Сочи в 06:30. На месте медицинским персоналом аэропорта пассажиру оказана первичная помощь и выдано направление на госпитализацию в медучреждение г. Сочи", - сказано в заявлении.

В 08:40 (мск) самолет благополучно вылетел в аэропорт назначения, а в 10:30 приземлился в Анталье, передает ТАСС.