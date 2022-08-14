Жителей Тбилиси призвали не оставлять сигареты в урнах

14 авг. 12:53

Отвечающая за вывоз мусора в Тбилиси компания "Тбилсервис групп" призвала жителей и гостей Тбилиси не оставлять в мусорных урнах сигареты и легковоспламеняющиеся жидкости, сообщает телекомпания "Имеди".

Компания продолжает поэтапно в городских масштабах ставить пластмассовые мусорные контейнеры и заменять поврежденные новыми.

"Акция замены идет в масштабах всего Тбилиси. Хочу призвать жителей и гостей столицы воздержаться от размещения сигарет и легковоспламеняющихся жидкостей в контейнеры, поскольку опасность и риск их возгорания довольно высоки", – цитирует директора "Тбилсервис групп" Давида Пачулия "Sputnik Грузия".