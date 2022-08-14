В Израиле задержан мужчина, обстрелявший автобус возле Стены Плача

14 авг. 12:46

В Иерусалиме арестован мужчина, обстрелявший в ночь с 13 на 14 августа автобус с пассажирами неподалеку от Стены Плача. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

Им оказался 26-летний житель Восточного Иерусалима. Преступник сам сдался сотрудникам правоохранительных органов. При нем был пистолет, из которого, предположительно, он стрелял по автобусу.

Полиция не исключает версию о теракте.

Напомним, в ночь на воскресенье мужчина открыл огонь по автобусу, ехавшему по дороге, которая ведет к Стене Плача, а также на парковке рядом с гробницей царя Давида. От действий преступника пострадали восемь человек.