Талибы приедут в Москву в годовщину смены власти в Афганистане

14 авг. 11:59

В понедельник, 15 августа, министр торговли и промышленности Нуриддин Азизи отправится с визитом в Москву. Об этом сообщил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов.

По его словам, вместе с ним в российскую столицу приедет правительственная делегация, назначенная запрещенным в РФ движением "Талибан".

"В делегацию включены также экономисты и финансисты. В планах афганцев - закупка нефти, других видов топлива, пшеницы, муки, подсолнечного масла", - цитирует посла РИА Новости.

Согласно предварительной информации, Азизи в рамках поездки проведет встречи в Минсельхозе, Минэнерго и Торгово-промышленной палате России.

После этого делегация "Талибана" посетит в Казань. "Такие контакты нужны для развития межрегиональных связей", - объяснил Жирнов.

Визит талибов в Москву выпадает на годовщину взятия Кабула и установления власти в Афганистане. Напомним, 15 августа 2021 года боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул.