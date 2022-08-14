Азербайджанские гимнасты завоевали две медали на Исламиаде в Турции

14 авг. 11:51

Представители Азербайджана Владимир Долматов и Медина Мустафаева завоевали две медали на V Играх исламской солидарности в Турции.

Владимир Долматов стал обладателем золотой медали в индивидуальной программе по аэробной гимнастике среди мужчин, а Медине Мустафаевой досталось "серебро" в индивидуальной программе по аэробной гимнастике среди женщин.

Напомним, V Игры исламской солидарности проходят в турецком городе Конья, они продлятся до 18 августа. В Исламиаде принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества.