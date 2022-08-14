В России диагностировали COVID-19 у 28 982 человек

14 авг. 11:39

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России за минувшие сутки увеличилось на 28 982. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За последние 24 часа выписаны по выздоровлению 14 942 человека, умерли – 54. Общее число заражения COVID-19 в России на данный момент составляет 18 881 958. Справились с болезнью 18 136 077 жителей страны, скончались – 383 125.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Москве – 7020, Санкт-Петербурге – 3761, Московской области – 2399, Краснодарском крае – 882, Ростовской области – 680, Ленинградской области – 667, Свердловской области – 544, Самарской области – 511, Воронежской области – 472, Нижегородской области – 454.

На Северном Кавказе лидером по приросту инфицированных COVID-19 за сутки является Ставропольский край. За последние 24 часа коронавирус диагностировали у 365 жителей региона. В Дагестане выявили 185 случаев заражения, в Кабардино-Балкарии – 108, в Северной Осетии – 60, в Чечне – 46, в Карачаево-Черкесии – 23, в Ингушетии – 12.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 589 млн, из них более 6,4 млн человек скончались.